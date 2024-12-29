В Финляндии ветровая энергия превзошла гидроэнергию

В Финляндии произошел исторический поворот в производстве электричества: ветровая энергия превзошла гидроэнергию. Еще несколько лет назад доля ветроэнергетики в производстве электричества была незначительной.

В последнее время, однако, наблюдается стремительное развитие, и сейчас в Финляндии с помощью ветра вырабатывают около пятой части электричества, а в лучшие дни – даже более половины, передает финская служба новостей Yle.

Ветровая энергия стала одним из краеугольных камней Финляндии, и потенциал ветроэнергетики огромен. В перспективе Финляндия может стать энергетической державой, то есть локомотивом Европы в энергосекторе.

По словам исследователя Университета LUT Петтери Лааксонена, суммарно ветровая и солнечная энергия могли бы достичь в тридцать четыре раза больше прошлогоднего производства электроэнергии в Финляндии.

"По некоторым оценкам, мы в состоянии производить значительно более 10% будущих потребностей Европы в электроэнергии в виде различных химикатов и других форм, одним из которых является водород, используемый в качестве компонента химикатов", – отметил исследователь.