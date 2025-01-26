За 2024 год в Минске построено 11,1 тыс. новых квартир

В 2024 году в Минске организациями всех форм собственности построено 11,1 тыс. новых квартир.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, введено в эксплуатацию 662,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 123,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 18,7% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 104,4 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено в эксплуатацию 72,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.