Последнее обновление: 19.12.2024 15:54

За январь-ноябрь в Беларуси построено 33,1 тыс. новых квартир

В январе-ноябре 2024 г. в Беларуси организациями всех форм собственности построено 33,1 тыс. новых квартир, что на 5,7% меньше к уровню января-ноября 2023 года.

Как сообщает Белстат, введено в эксплуатацию 3 304,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 098,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 33,2% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 685,3 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 1 266,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 38,3% от общего ввода по республике.

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