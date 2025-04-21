За январь-март в Минске построено 1,6 тыс. новых квартир

В Минске в январе-марте 2025 г. организациями всех форм собственности построено 1,6 тыс. новых квартир, что на 0,5 тыс., или на 23,8% меньше, чем в январе-апреле 2024 года.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, введено в эксплуатацию 97,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья (для сравнения: в январе-марте 2024 года - 124,9 тыс. кв. м).

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 41,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 42% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 29,1 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено в эксплуатацию 24,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что на 23,4 тыс. кв. м больше, чем за аналогичный период 2024 года.