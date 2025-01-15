"Черные ящики" самолета AZAL изучают специалисты - Минтранс Казахстана

В Министерстве транспорта Казахстана подтвердили, что "черные ящики" пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный и потерпевшего крушение недалеко от Актау, доставлены в Казахстан.

"Расшифрованные данные бортовых самописцев, доставленные в Казахстан из Бразилии, также изучаются специалистами комиссии по расследованию", - говорится в информации ведомства.

В нем отмечается, что после детального изучения всех материалов и фактов, комиссия опубликует предварительный отчет о ходе расследования.

Напомним, пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.