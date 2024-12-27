Последнее обновление: 27.12.2024 18:13

Казахстан не допустит экспертов РФ и Азербайджана к участию в судебно-медицинской экспертизе авиакатастрофы

Казахстан не допустит российских и азербайджанских экспертов к участию в судебно-медицинской экспертизе касательно авиакатастрофы под Актау. Об этом заявил заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев.

По его словам, иностранные эксперты смогут принять участие в расследовании аварии.

"Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, участие правоохранительных органов России и Азербайджана в расследовании уголовного дела не предусмотрено. Однако им будет предоставлена возможность участвовать в расследованиях, связанных с авиакатастрофой", - сказал вице-премьер, которого цитируют казахские СМИ.

Напомним, 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).



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