Опубликован предварительный отчет о расследовании крушения самолета AZAL

Во время полета самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), который рухнул на территории Казахстана в конце 2024 года, был зафиксирован "звуковой удар" о кабину. Об этом говорится в предварительном отчете о расследовании крушения лайнера, опубликованном на сайте Минтранспорта Казахстана.

"В 05:13:31 по записям, полученным с CVR, фиксируется звуковой удар - сработала звуковая сигнализация отключения автопилота, автомата тяги. (...) В 05:13:56 по записям, полученным с CVR, фиксируется повторный звуковой удар", - говорится в отчете.

В 5:15 экипаж доложил диспетчеру об ударе птиц в кабину. "Грозный, отказало управление, удар птиц в кабине. Удар птиц и в кабине 2 кресла взорвались, был удар сильный, задние кресла там говорит взорвались, бортпроводница доложила. Мы следуем на Минводы, дайте нам пожалуйста погоду Минвод", - говорится в расшифровке, представленной в отчете.

Основной очаг пожара пришелся на правое крыло, носовую и центральную части фюзеляжа, центроплан и левое крыло.

Специалисты выявили множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления.

Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют прямоугольную форму.

В докладе также представлены фото повреждений гидравлических систем 1, 2 и 3 до столкновения с землей. Как считают эксперты, они, вероятно, "вызваны внешними объектами, проникшими в компоненты воздушного судна".

"Сквозные повреждения воздушного судна указывают на проникновения внешних объектов в конструкцию воздушного судна. Большинство сквозных повреждений находятся в киле и стабилизаторе. Визуальный осмотр сквозных повреждений показывает, что некоторые из них сквозные, в то время как другие являются глухими/несквозными повреждениями. Комиссией по расследованию <…> проведены действия по извлечению посторонних объектов, которые могли сохраниться в глухих повреждениях, для направления их на дополнительную судебную экспертизу. В результате из глухих повреждений было извлечено большое количество посторонних объектов. Для определения характера и происхождения сквозных повреждений, вызванных посторонними объектами, будут проведены соответствующие исследования и экспертизы", - говорится в отчете.

Отчет состоит из 53 страниц и содержит сведения об истории полета, повреждениях воздушного судна, метеорологическую информацию, сведения об обломках и другое.

В документе отмечается, что в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации "данный отчет выпущен с единственной целью предотвращения авиационных происшествий и инцидентов в будущем".

"Расследование, проведенное в рамках настоящего отчета, не предполагает установления доли чьей-либо вины или ответственности. Криминальные аспекты данного события излагаются в рамках отдельного уголовного дела", - говорится в материале.

Вблизи казахстанского города Актау 25 декабря 2024 года разбился пассажирский Embraer 190 AZAL. На борту самолета, который следовал из Баку в Грозный, находились 67 человек, 38 из них погибли. В Актау самолет направился после нескольких попыток совершить посадку в Грозном. Не долетев до казахстанского аэропорта около 3 км, он потерпел крушение.