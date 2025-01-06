Rheinmetall поставит Украине еще 180 тысяч боеприпасов к установкам Gepard

Министерство обороны Украины заказало у немецкого оружейного концерна Rheinmetall дополнительные 35-мм боеприпасы для зенитной установки Gepard. Об этом говорится в сообщении концерна.

Новый заказ включает 180 тысяч боеприпасов HEI-T (осколочно-фугасные с трассирующим зарядом) и был забронирован в декабре 2024 года.

Заказ финансируется Германией. Его стоимость традиционно не называют, указывая, что речь идет о двузначном числе в миллионах евро.

Заказанные боеприпасы могут быть использованы для эффективной борьбы с различными воздушными целями, такими как беспилотники. Они будут производиться на заводе Rheinmetall в Унтерлюсе. Из-за повышенного спроса на 35-миллиметровые боеприпасы производственная линия на этом предприятии была реконструирована за значительные средства и в очень сжатые сроки весной 2023 года.

До сих пор Федеративная Республика Германия передала Украине в целом 55 зенитных установок Gepard, которые были списаны Бундесвером. Там они доказали свою ценность в противовоздушной обороне в течение более двух лет.

Кроме того, в декабре Министерство обороны Украины заключило контракт с Rheinmetall на поставку 155-мм артиллерийских реактивных зарядов.

Напомним, 23 декабря Германия обновила список военной помощи Украине, в частности, добавив танки Leopard 1 A5, зенитно-ракетные комплексы IRIS-T SLM/SLS, а также пусковые установки Patriot.