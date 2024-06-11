В Украине заработал совместный проект Укроборонпрома и Rheinmetall

Укроборонпром и Rheinmetall открыли первый совместный цех по ремонту и производству бронетехники в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"В рамках партнерства АО "Украинская оборонная промышленность" и мирового оборонного гиганта Rheinmetall в Украине начал работу первый цех по ремонту и производству бронетехники в рамках созданного совместного предприятия", - говорится в сообщении.

Главное назначение новой площадки - ремонт и производство военной техники немецких образцов.

"Это ускорит восстановление боевых машин и возвращение их на передовую, а впоследствии позволит производить новую технику для Сил безопасности и обороны Украины силами украинских оружейников", - добавили в пресс-службе.