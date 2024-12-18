Rheinmetall будет поставлять в Украину модули для 155-мм артиллерийских снарядов

Министерство обороны Украины заключило контракт с немецким концерном Rheinmetall на поставку модулей метательных зарядов для 155-мм артиллерии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что стоимость контракта, который был подписан в IV квартале 2024 года, оценивается в 9 млн йеаро.

Rheinmetall обязался поставить "несколько десятков тысяч" модулей различных типов в январе 2025 года.

"В современной артиллерии снаряды и пороховые заряды загружаются отдельно для достижения различных дальностей", - написали в компании.