Последнее обновление: 05.01.2025 15:34

Росатом подаст в суд на Siemens из-за АЭС в Турции

Российский госконцерн "Росатом" подаст в суд на немецкую компанию Siemens за отказ поставить оплаченное оборудование на строящуюся в Турции АЭС "Аккую". Об этом заявил глава корпорации Сергей Лихачев.

"Очевидно, будут судебные процессы. Предоплаченное оборудование не было поставлено. Оно принесло нам дополнительные расходы как по конкретному приобретению оборудования, так и по корректировке сроков монтажа этого оборудования. Эти претензии будут предъявлены", - сказал он.

В сентябре 2024 года министр энергетики Турции сообщил, что строительство первой в Турции АЭС "Аккую" завершено на 90%, но запуск откладывается на несколько месяцев из-за задержки поставок оборудования от Siemens. По его словам, немецкой продукции уже найдена альтернатива, так как "Росатом" "разместил альтернативный заказ на этот продукт в Китае".

Как пояснили в Siemens Energy, причина задержки в том, что власти Германии не выдали разрешение на экспорт. В компании отметили, что ранее поставили часть оборудования на "Аккую", но отказались уточнить, какое именно, почему нет разрешения на оставшуюся часть и связано ли это с санкциями против России.

Ранее по теме


<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование