Последнее обновление: 14.12.2017 14:14

Российский суд отказал Siemens в возврате крымских турбин

Арбитражный суд Москвы на заседании 14 декабря отказал в удовлетворении иска германской Siemens к структурам Ростеха по поводу перемещения турбин в оккупированный Россией Крым.

Помимо этого, суд отказал Технопромэкспортам во встречном иске к Siemens, сообщает Интерфакс

Siemens обвиняет два Технопромэкспорта в том, что они незаконно переместили в Крым четыре турбины, поставленные для строительства электростанций в Тамани. Согласно санкционным ограничениям, немецкая компания запрещала использовать свои турбины для производства электроэнергии в Крыму, поскольку ЕС не признаёт российский статус Крыма.

Истец требует вернуть турбины и признать сделки по продаже турбин недействительными. По мнению истца, Siemens был обманут.

При этом компания Siemens готова вернуть полученные по сделке со структурой российской госкомпании Ростех 150 млн евро за турбины, которые оказались на территории Крыма, заявил представитель Siemens в зале суда.

Юрист добавил также, запрет на поставку турбин компании на территорию Крымского полуострова носит не политический характер: они по техническим характеристикам подходят только для таманского полуострова.

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