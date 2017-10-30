Суд отклонил апелляцию Siemens на отказ в аресте турбин в Крыму

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение нижестоящей инстанции, которая в деле по иску немецкого концерна Siemens к структурам "Ростеха" отказалась наложить обеспечительные меры в виде ареста турбин в Крыму, а также запрета на их монтаж, иное использование и отчуждение.

Суд в понедельник отклонил апелляционную жалобу немецкого концерна на определение арбитражного суда Москвы.

"Определение арбитражного суда Москвы… оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласил резолютивную часть постановления председательствующий судья Петр Румянцев.