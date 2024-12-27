Россия ночью запустила по Украине "Искандеры", ударные дроны и имитаторы

В ночь на 27 декабря Россия атаковала Украину десятками беспилотников и баллистикой. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Утверждается, что ни один дрон не достиг цели.

В частности, ночью РФ нанесла удар двумя ракетами "Искандер-М" из Воронежской и Курской областей.

Также россияне запустили 24 "шахеда" и беспилотника других типов с направлений Орел, Брянск, Миллерово.

Подтверждено сбивание 13 дронов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 11 беспилотников-имитаторов локационно потеряны без негативных последствий.