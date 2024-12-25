Украина поразила пункт управления 810-й бригады морской пехоты РФ в Курской области

Украина нанесла удар по пункту управления 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты РФ во Льгове Курской области. об этом сообщает управление стратегических коммуникаций ВСУ.

«Это огневое поражение – часть всеобъемлющей кампании по ослаблению способностей вооруженных сил Российской Федерации координировать военные операции против народа Украины», - заявляет Стратком ВСУ.

Как рассказал экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пункт управления размещался на территории Льговского сахарного завода.