Последнее обновление: 28.12.2024 12:53

Украина поразила склад хранения "шахедов" в Орловской области

В четверг, 26 декабря, Силы обороны Украины поразили склад хранения ударных дронов в Орловской области России. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Удар по объекту Вооруженных сил России нанесли Воздушные силы ВСУ вместе с другими подразделениями Сил обороны.

В результате огневого поражения уничтожен склад хранения, обслуживания и ремонта дронов-камикадзе типа Shahed, состоявший из ряда бетонных защищенных сооружений.

"Боевая операция существенно снизила потенциал россиян по проведению воздушных налетов ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины", - говорится в сообщении.

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