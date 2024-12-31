Россия наносит массированный ракетный удар по Украине

Россия начала наносить новый массированный ракетный удар по Украине.

Украинские мониторинговые каналы сообщают о запущенных россиянами крылатых и баллистических ракетах и взрывах в районе Киева и других местах.

Кроме того, поступают сообщения о запуске аэробаллистических ракет «Кинжал» с самолетов МиГ-31.

В свою очередь украинские военные сообщают, что в воздухе находятся шесть российских стратегических бомбардировщиков.

Украинские мониторинговые каналы информируют, что российские стратегические бомбардировщики уже выпустили ракеты.

По всей Украине объявлена воздушная тревога.