Последнее обновление: 31.12.2024 14:52

Россия наносит массированный ракетный удар по Украине

Россия начала наносить новый массированный ракетный удар по Украине.

Украинские мониторинговые каналы сообщают о запущенных россиянами крылатых и баллистических ракетах и взрывах в районе Киева и других местах.

Кроме того, поступают сообщения о запуске аэробаллистических ракет «Кинжал» с самолетов МиГ-31.

В свою очередь украинские военные сообщают, что в воздухе находятся шесть российских стратегических бомбардировщиков.

Украинские мониторинговые каналы информируют, что российские стратегические бомбардировщики уже выпустили ракеты.

По всей Украине объявлена воздушная тревога.

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