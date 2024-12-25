РФ запустила по Харькову двенадцать ракет

РФ запустила по Харькову 12 ракет. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Все ракеты были нацелены на котельные, ТЭЦ и объекты энергетики.

"В результате удара по объектам теплоэнергетики - значительная часть Харькова без отопления. В настоящее время пострадали четыре человека. Также утром Харьков атаковали несколько шахедов - пострадали частные жилые дома", - рассказал Терехов.

По его словам, несмотря на это, работа электротранспорта в городе работает в обычном режиме, а коммунальные службы работают над удержанием тепла и перезапуском системы отопления.

Как заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, в результате массированной атаки по Украине 500 тысяч жителей Харьковской области остались без отопления.

Он добавил, что в Днепре и Зеленодольске без тепла остались 55 и 100 домов соответственно, а в Ивано-Франковской области - 81 жилой дом.

В Днепре из-за обстрела погиб работник ТЭС