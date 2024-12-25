Последнее обновление: 25.12.2024 15:00

РФ запустила по Харькову двенадцать ракет

РФ запустила по Харькову 12 ракет. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Все ракеты были нацелены на котельные, ТЭЦ и объекты энергетики.

"В результате удара по объектам теплоэнергетики - значительная часть Харькова без отопления. В настоящее время пострадали четыре человека. Также утром Харьков атаковали несколько шахедов - пострадали частные жилые дома", - рассказал Терехов.

По его словам, несмотря на это, работа электротранспорта в городе работает в обычном режиме, а коммунальные службы работают над удержанием тепла и перезапуском системы отопления.

Как заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, в результате массированной атаки по Украине 500 тысяч жителей Харьковской области остались без отопления.

Он добавил, что в Днепре и Зеленодольске без тепла остались 55 и 100 домов соответственно, а в Ивано-Франковской области - 81 жилой дом.

В Днепре из-за обстрела погиб работник ТЭС

Далее по теме
Ранее по теме


<Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование