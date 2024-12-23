Последнее обновление: 23.12.2024 12:46

В российской экономической зоне "Алабуга" уничтожен склад с деталями для дронов на $16 млн

В экономической зоне "Алабуга" в Татарстане уничтожен склад с деталями к дронам-камикадзе типа Shahed на $16 млн. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Согласно информации, в помещении находились 65 фюзеляжей ударных дронов, а также двигатели, навигационное оборудование и тепловизионные камеры, предназначенные для производства 400 дронов Shahed-136.

Нанесенные в результате уничтожения склада потери оцениваются в $16 млн.

Как сообщалось, 21 декабря произошла дроновая атака на Казань – столицу Республики Татарстан. Местные власти признали попадание в промышленный объект.

В экономической зоне "Алабуга" налажено производство "шахедов".

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