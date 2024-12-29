Украинские военные поразили склады россиян и пункт управления БпЛА

Украинские военные поразили несколько важных объектов россиян за прошедшие сутки 28 декабря. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Согласно информации, бойцы ракетных войск и артиллеристы наносили два удара по складам горюче-смазочных материалов оккупантов и еще два – по районам сосредоточения личного состава. Также одним ударом был поражен пункт управления БпЛА.

Кроме того, были поражены две другие важные цели врага, отметили в Генштабе, но подробностей не раскрыли.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери РФ составили 1730 человек. Кроме того, украинские воины обезвредили пять танков, 11 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, 25 БпЛА оперативно-тактического уровня, 82 единицы автомобильной техники и две единицы специальной техники россиян.