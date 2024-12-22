Последнее обновление: 22.12.2024 14:00

Россия ночью атаковала Украину сотней дронов

В ночь на 22 декабря Россия атаковала Украину более сотней ударных беспилотников, украинским военным удалось сбить половину, еще часть была локационно потеряна. Об этом сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Согласно информации, россияне атаковали 103 "шахедами" и беспилотниками других типов из Брянска, Миллерово, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска и Бердянска.

При этом 52 дрона были сбиты в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

В то же время 44 БпЛА был локационно потерян, еще один улетел в направлении Беларуси.

В Херсонской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Житомирской и Киевской областях из-за российской атаки повреждены частные предприятия, многоквартирные дома и имущество граждан, предварительно без жертв, пострадавшим оказывается помощь.

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