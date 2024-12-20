На границе Беларуси с Польшей в очереди стоят 23 автобуса

Въезда в Польшу перед погранпереходом Тересполь (Брест) ожидают 23 автобуса. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

"Очереди сохраняются: около 4000 грузовиков ожидают въезда в ЕС", - говорится в сообщении.

Самый загруженный маршрут проходит через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи). Въезда в Польшу на данном направлении ожидают более 2140 фур, а его контрольные службы c понедельника оформили 56% транспорта от нормы.

По состоянию на 10:00 около 1050 единиц грузового транспорта ожидают въезда в Литву. Контрольные службы в пунктах пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) с начала недели приняли на свою территорию всего 19% большегрузов от нормы.

Перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) фиксируется 750 грузовиков. Через данный погранпереход на сопредельную территорию за 4 дня проследовало 29% авто.