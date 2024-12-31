Последнее обновление: 31.12.2024 14:52

На границе Беларуси с Евросоюзом нет очередей легкового транспорта

На границе Беларуси с Евросоюзом нет очередей легкового транспорта. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

"По состоянию на 10:00 очередь легкового транспорта на въезд в ЕС отсутствует", - говорится в сообщении.

Ситуация с фурами иная. По информации ГПК, наибольшая очередь грузовиков фиксируются на въезд в Латвию.

"Более 350 большегрузов фиксируется перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина). Через данный маршрут на сопредельную территорию за сутки проследовало 45% авто. Перед литовским погранпереходом Шальчининкай (Бенякони) находятся около 10 грузовиков", - информирует ГПК.

Ранее по теме


<Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование