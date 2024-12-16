На границе Беларуси с Польшей скопилось около 2,2 тыс. грузовиков

За выходные дни очередь грузовиков в Евросоюз увеличилась на 365 единиц. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 перед всеми сопредельными пунктами пропуска фиксируется 4090 большегрузов», - говорится в сообщении.

При этом самый загруженный маршрут проходит через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи). Перед указанным погранпереходом въезда в Польшу ожидает около 2200 фур. Его сотрудники за два дня оформили на въезд в Польшу 54% большегрузов.

Въезда в Литву ожидает 1180 грузовиков. Контрольные службы пунктов пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) с пятницы приняли на свою территорию всего 18% грузовиков.

Сотрудники латвийского пункта пропуска Патерниеки (Григоровщина) за выходные дни пропустили в Латвию 24% большегрузов. В очереди на въезд в ЕС перед данным погранпереходом находится около 750 фур.