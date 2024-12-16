ЕС утвердил 15-й пакет санкций против России

Лидеры стран Евросоюза утвердили новый санкционный пакет против России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте ЕС.

"Евросовет сегодня одобрил 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер", - указано в документе.

В нем отмечается, что санкции вводятся для "ограничения возможностей России" в проведении военных действий на Украине.

Согласно заявлению, ограничения касаются 54 физлиц и 30 организаций из России, Китая и КНДР, "ответственных за действия по подрыву или созданию угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Впервые вводятся полномасштабные санкции, включающие запрет на поездки, предоставление экономических ресурсов и заморозку активов, против различных китайских компаний. ЕС считает их поставщиками компонентов беспилотников для России.

Экспортные ограничения коснулись компаний из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ за помощь в "обходе торговых ограничений или закупку чувствительных товаров".

Также под санкции в рамках ограничений против "теневого флота" попали 52 судна.

В рамках 15-го пакета санкций Совет ЕС запретил признавать и исполнять в Евросоюзе решения, вынесенные российскими судами. Решение принято с целью "лучше защитить европейские компании от судебных разбирательств с российскими коллегами".

Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.