Новые санкции ЕС будут направлены против "теневого флота" России

Европейский Союз работает над новым, 15-м пакетом санкций против России.

Он будет прежде всего направлен против так называемого "теневого флота" танкеров, которые Москва использует для доставки своей нефти на рынок. Об этом агентству Bloomberg сообщили информированные источники.

Новый пакет санкций ЕС, по данным Bloomberg, может быть утвержден до конца года. Он будет содержать меры против "теневого флота", а также лиц, причастных к незаконной торговле российской нефтью.

Евросоюз дополнительно работает над более широким пакетом санкций, который надеется принять в начале 2025 года – возможно, к годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину, – когда председательство в ЕС перейдет от Венгрии к Польше, пишет агентство.

В эти санкции могут войти дальнейшие торговые ограничения, а также повышение тарифов на российские сельскохозяйственные товары. Некоторые страны ЕС также предлагают ограничения на торговлю российским сжиженным газом, говорится в материале.

В последние месяцы ЕС становится все труднее получить одобрение пакетов санкций, поскольку Венгрия часто использует свое право вето во время переговоров. Последний, 14-й пакет санкций был введен в июне 2024 года.