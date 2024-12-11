Последнее обновление: 11.12.2024 18:00

Послы ЕС согласовали 15-й пакет антироссийских санкций

Постоянные представители стран Европейского Союза одобрили 11 декабря в Брюсселе пятнадцатый пакет санкций в отношении РФ.

Новый пакет мер включает индивидуальные санкции, а также ограничивает деятельность судов третьих стран, помогающих РФ.

По данным нескольких источников, на подходе и более крупный 16-й пакет санкций, который могут приурочить к третьей годовщине с начала российского вторжения в Украину.

Окончательно пакет утвердят министры иностранных дел на Совете по иностранным делам, который состоится 16 декабря в Брюсселе.

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