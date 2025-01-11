В ЕС на следующей неделе начнут консультации о новых санкциях против РФ

Европейская комиссия во вторник, 14 января, начнет консультации со странами-членами ЕС по 16-му пакету санкций против России. Об этом польской радиостанции RMF24 рассказали несколько дипломатов ЕС.

Как отмечается, Польша, которая сейчас председательствует в ЕС, хочет, чтобы новый пакет санкций был принят 24 февраля.

В то же время в публикации говорится, что подготовка нового санкционного пакета может столкнуться с рядом трудностей, поскольку дипломаты ЕС считают, что был достигнут определенный "потолок" в принятии решений по санкциям.

Кроме того, ожидают сопротивление со стороны таких стран, как Венгрия и Словакия.

Как следствие, ЕК также рассматривает, среди прочего, ограничения, которые будут иметь такой же эффект, как и санкции, но не потребуют единодушия при принятии решения, например, повышение тарифов на определенные аграрные товары из России и Беларуси.

При этом Польша вместе с группой скандинавских и балтийских стран уже представила свои предложения по 16-му пакету санкций.

В частности, страны требуют ограничений против импорта российского газа и сжиженного природного газа (СПГ).

Страны также хотят, чтобы санкции были распространены на так называемый российский "теневой" флот, корабли которого нелегально перевозят российскую нефть.

Пока что в 15-м пакете санкции наложены только на 72 судна из 600 единиц "теневого" флота. Также в очередной раз прозвучал призыв к запрету сотрудничества с российской ядерной отраслью.

Напомним, ЕС 16 декабря принял 15-й пакет санкций против России, призванный противодействовать обходу санкций из-за нацеленности на российский "теневой флот" и ослабить российский военно-промышленный комплекс.