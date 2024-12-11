На белорусско-польской границе скопилось более 1,6 тысячи грузовиков

На границе с Польшей скопилось более 1,6 тысячи грузовиков. Об этом сообщает Госпогранкомитет Бкларуси.

Согласно информации, за сутки количество грузового транспорта перед самым загруженным пунктом пропуска на въезд в Евросоюз Кукурыки (Козловичи) увеличилось на 100 фур. Несмотря на существенный рост очереди, контрольные службы данного погранперехода продолжают оформлять менее 60% авто от нормы.

Перед литовскими погранпереходами Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) скопилось 580 и 710 грузовиков соответственно, их сотрудники за сутки приняли 8% и 26% транспорта от нормы.

На въезд в Латвию фиксируется более 580 единиц грузового транспорта. Контрольные службы пункта пропуска Патерниеки (Григоровщина) за 24 часа приняли на свою территорию 28% авто.

"По состоянию на 10:00 сорок легковушек ожидают въезда в ЕС перед пунктом пропуска Тересполь (Брест)", - говорится в сообщении ГПК.