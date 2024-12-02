Последнее обновление: 02.12.2024 18:00

В приграничье с Литвой пограничники задержали двух белорусов с беспилотником

Сморгонские пограничники вечером 29 ноября по полученной оперативной информации (по наводке) задержали двух граждан Беларуси в Островецком районе.

Как сообщил Госпогранкомитет, при осмотре места задержания обнаружен автомобиль ВАЗ, беспилотный летательный аппарат мультираторного типа, пульт управления, 14 аккумуляторных батарей и ноутбук с программным обеспечением. Все предметы изъяты для дальнейшего разбирательства.

В отношении задержанных начат административный процесс за нарушение пограничного режима.

Как известно, с 1 апреля власти Беларуси запретили ввоз, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление беспилотников, а также использование воздушного пространства синеокой без разрешения.

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