В приграничье с Литвой пограничники задержали двух белорусов с беспилотником

Сморгонские пограничники вечером 29 ноября по полученной оперативной информации (по наводке) задержали двух граждан Беларуси в Островецком районе.

Как сообщил Госпогранкомитет, при осмотре места задержания обнаружен автомобиль ВАЗ, беспилотный летательный аппарат мультираторного типа, пульт управления, 14 аккумуляторных батарей и ноутбук с программным обеспечением. Все предметы изъяты для дальнейшего разбирательства.

В отношении задержанных начат административный процесс за нарушение пограничного режима.

Как известно, с 1 апреля власти Беларуси запретили ввоз, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление беспилотников, а также использование воздушного пространства синеокой без разрешения.