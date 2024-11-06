В приграничье с Польшей задержали трех белорусов с беспилотником

Брестские пограничники вечером 5 ноября по наводке задержали трех граждан Беларуси.

Как сообщает Госпогранкомитет РБ, у мужчин были обнаружены беспилотный летательный аппарат мультироторного типа и 6 аккумуляторных батарей.

В отношении всех задержанных начат административный процесс за нарушение пограничного режима. Двое из них за аналогичное правонарушение неделей ранее были привлечены к ответственности в виде штрафов в размере 25 базовых величин каждому. Теперь им грозит до 100 базовых величин.

Кроме того, за неповиновение должностному лицу начат административный процесс в отношении белоруса, пытавшегося скрыться от пограничников на машине. Он помещен в ИВС Брестской пограничной группы.

Как известно, власти Беларуси с 1 апреля запретили ввоз, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства синеокой без разрешения.