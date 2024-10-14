Белорусские пограничники в очередной раз похвастались изъятием беспилотника

Белорусские пограничники в очередной раз похвастались изъятием еще одного беспилотника.

Военнослужащие Лидского погранотряда 11 октября в агрогородке Дотишки Вороновского района задержали белоруса. В результате осмотра его дома обнаружены беспилотный летательный аппарат мультироторного типа кустарного производства, а также резиновый трос, пульт дистанционного управления и аккумуляторная батарея», - говорится в сообщении Госпогранкомитета Беларуси.

Изъятое доставлено в Лидский пограничный отряд. Ведется дальнейшее разбирательство.

С начала года лидские пограничники выявили уже 12 беспилотников. Предыдущий случай произошел 29 сентября также в Вороновском районе.

Власти Беларуси с 1 апреля запретили ввоз, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление беспилотников, а также использование воздушного пространства синеокой без спецразрешения.

Кроме того, наличие и использование беспилотников в пограничной зоне либо пограничной полосе являются нарушением и влекут административную ответственность по статье 24.19 КоАП (штраф до 50 базовых величин).