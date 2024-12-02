Украина работает над дронами для перехвата "шахедов"

Украина работает над дронами для перехвата российских беспилотников типа Shahed. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью Reuters.

По его словам, в этом отношении есть "некоторые испытания" профильными компаниями, производящими БпЛА, которые благодаря специализированному программному обеспечению и радарам способны поражать "шахеды".

В то же время Федоров признал, что эти дроны еще находятся на стадии исследования и разработки, но есть "определенные результаты".

Других подробностей министр не привел.