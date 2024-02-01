Последнее обновление: 01.02.2024 12:15

Украина в 2024 году планирует произвести "сотни тысяч" беспилотников

Украина в этом году планирует произвести "сотни тысяч" беспилотников разных типов. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщил пресс-центр Минобороны.

Министр обороны вместе с вице-премьер-министром Михаилом Федоровым приняли участие во встрече с производителями БпЛА, организованной defense tech кластером Brave1.

В ходе дискуссии между заместителями министра Екатериной Черногоренко и Дмитрием Клименковым и директором государственного предприятия "Агентство оборонных закупок" Мариной Безруковой стало известно, что планы на 2024 год – в разы увеличить количество дронов на фронте, предприятие уже сейчас заключает долгосрочные контракты.

Умеров подчеркнул, что Украина планирует выработать "сотни тысяч беспилотников разных типов под выполнение различных задач".

"Это без FPV — разведка, корректировка огня, ситуационная осведомленность в режиме реального времени. Враг хорошо знает, что такое украинские дроны. Сам факт того, что наш коптер висит в воздухе, является фактом сдерживания, который заставляет врага трижды подумать, прежде чем выдвигаться на наши позиции", – заявил министр обороны.

В ходе встречи было отмечено, что в течение 2023 года было существенно масштабировано украинское производство беспилотников: 67 моделей украинских БпЛА получили кодификацию; 58 получили госконтракт.

В целом, отметили в Минобороны, на рынке работает более 200 украинских компаний, занимающихся БпЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов.



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