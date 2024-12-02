Последнее обновление: 02.12.2024 16:28

Украина имеет в своем распоряжении дальнобойные дроны - министр

У Украины есть ударные беспилотники, которые способны летать на расстояние до 1800 километров. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью Reuters.

Он также рассказал, что украинское производство беспилотников большой дальности выросло в десятки раз с 2023-го, а президент Владимир Зеленский планирует, что в следующем году Украина произведет 30 тыс. таких дронов.

Министр отметил, что Украина также использует дроны-приманки и иногда запускает больше ударных беспилотников за одну ночь, чем Россия, но "это не игра в цифры".

"Искусственный интеллект используется в определенной степени, но более критическими проблемами являются подключение и методы запуска беспилотников для глубинных ударов", – рассказал Федоров.

По его словам, Россия улучшила мониторинг запусков украинских беспилотников, быстро реагирует и нацеливается на места запуска дронов, а такие нюансы "требуют постоянных изменений метода запуска и связи".

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