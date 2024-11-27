Последнее обновление: 27.11.2024 16:24

Технологический гигант Huawei представил серию смартфонов на собственной операционной системе

Китайский технологический гигант Huawei во вторник презентовал серию смартфонов, работающих на операционной системе HarmonyOS NEXT, разработанной собственными силами компании без компонентов Android.

Huawei представил операционную систему HarmonyOS NEXT 22 октября этого года. Ее полностью независимо разработанные функции включают собственное операционное ядро, базу данных, язык программирования и платформу искусственного интеллекта, пишет Синьхуа.

По словам исполнительного директора Huawei Юй Чэндуна, благодаря HarmonyOS NEXT и новым аппаратным конфигурациям, операционные характеристики некоторых новых моделей смартфонов увеличилась на 40 проц. по сравнению с предыдущими моделями, выпущенными в 2023 году.

Данные Huawei показывают, что по состоянию на 22 октября этого года для загрузки доступно свыше 15 000 приложений и мета-сервисов на основании системы HarmonyOS, охватывающих 18 сфер повседневной жизни, таких как карты, платежи, покупки, социальные сети, короткие видеоролики, транспорт и финансы и т.д.

По словам Юй Чэндуна, начиная с 2025 года, все новая продукция Huawei, включая смартфоны и планшеты, будет оснащаться системой HarmonyOS NEXT.

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