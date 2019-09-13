Последнее обновление: 13.09.2019 17:40

Huawei хочет продать Западу свои 5G-технологии

Генеральный директор китайской компании Huawei Рен Женгфей предложил продать свои 5G-технологии западной компании, сообщает BBC.

"Генеральный директор Huawei предложил продать свои 5G-технологии компании на Западе, чтобы успокоить США и других, которые имеют опасения относительно безопасности в связи с деятельностью компании", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о технологиях, связанных с патентами, лицензиями, кодами, техническими пособиями и знанием инженеров.

По словам Рена Женгфея, таким образом покупатели смогут "самостоятельно изменять кодировку программного обеспечения", без помощи компании.

Отмечается, что США и Австралия уже запретили своим телекоммуникационным операторам использовать оборудование от Huawei из-за подозрения в шпионаже компании в пользу правительства Китая.

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