Huawei представила самый быстрый в мире кластер искусственного интеллекта

На конференции Huawei Connect 2019, которая проходит в Шанхае, Huawei представила новую вычислительную стратегию и анонсировала кластер искусственного интеллекта (ИИ) Atlas 900. Об этом сообщили в представительстве Huawei в Украине.

"Atlas 900 - это мощная система ИИ-вычисления. Эта новинка в сфере ИИ-вычислений поможет сделать ИИ-решение более доступными для различных областей научных исследований и бизнес-инноваций", - говорится в сообщении.

По оценкам Huawei, в ближайшие пять лет статистические вычисления станут основным направлением в отрасли, и на вычислительные машины ИИ будет приходиться более 80% всех вычислительных мощностей в мире.

«Будущее сферы вычислений - это огромный рынок стоимостью более двух триллионов долларов США", - отметил заместитель председателя компании Huawei Кен Ху.

Чтобы занять свою нишу на рынке, Huawei намерена сосредоточиться на четырех ключевых областях: развивать архитектуру, инвестировать в процессоры для всех сценариев, хранить интегрированный подход к бизнесу и создавать открытую экосистему.

Как сообщили в компании, Аtlas 900 - самый быстрый в мире кластер искусственного интеллекта, который разработан на базе технологических решений Huawei последнего десятилетия. Он сочетает мощность тысячи процессоров Ascend.