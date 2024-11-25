На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось почти две тысячи грузовиков. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

С пятницы количество большегрузов перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) увеличилось в 5 раз и составляет 495 машин. Контрольные службы за два дня приняли на свою территорию 49% фур от нормы.

Самым загруженным направлением в ЕС для фур остается литовское. Сопредельная сторона в пунктах пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) с пятницы пропустила на свою территорию всего 35% транспорта.

Через единственный функционирующий латвийский погранпереход Патерниеки (Григоровщина) в ЕС за два дня проследовало 48% фур.

"По состоянию на 10:00 перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) фиксируется 136 легковушек. В течение выходных дней сопредельные контрольные службы оформляли 25 из 70 авто в час, т.е. 36% от нормы", - сообщил ГПК.