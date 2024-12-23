Контрольные службы ЕС за выходные оформили всего лишь 35% фур от нормы – ГПК Беларуси

Всего 35% фур от нормы оформили европейские контрольные службы за выходные. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

По состоянию на 12:00 въезда в ЕС ожидают 2580 грузовиков. Меньше всего фур с пятницы проследовало в Литву через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы оформили только 14% транспорта от нормы, т.е. 70 из 500 авто.

Самый загруженный маршрут проходит через польский Кукурыки (Козловичи). Перед данным пунктом пропуска въезда на сопредельную территорию ожидают 973 большегрузов, его контрольные службы за два дня оформили 64% фур от нормы.

Перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) на въезд в ЕС фиксируется 680 грузовиков. На территорию Латвии проследовал 31% автомобилей.