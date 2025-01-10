Транспортный коллапс на границе Беларуси с Польшей продолжается

Очередь легковых авто на въезд в Польшу не снижается, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

"По состоянию на 10:00 более 2100 транспортных средств ожидают оформления перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест). За прошедшие сутки сопредельная сторона приняла на свою территорию 47% авто от нормы, т.е. 33 легковушки из 70 возможных в час", - говорится в сообщении.

Около 30 большегрузов находятся в очереди на въезд в Литву перед пунктом пропуска Мядининкай (Каменный Лог). Контрольные службы этого погранперехода за 24 часа оформили 20% фур от нормы.