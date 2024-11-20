В МИД Украины назвали "информационным нагнетанием" предупреждения посольств в Киеве

В МИД Украины заявили об "информационном нагнетании" после того, как стало известно о переходе на дистанционную работу посольства США и некоторых других дипломатических представительств иностранных государств в Украине. Об этом в своем комментарии 20 ноября отметил представитель министерства Георгий Тихий.

Он отметил, что угрозы обстрелов со стороны РФ являются ежедневной реальностью для украинцев уже более тысячи дней.

"В этот 1001-й день полномасштабного вторжения угроза российских обстрелов так же актуальна, как и в предыдущие тысячу дней. Считаем, что для партнеров было бы правильным реагировать в 1001-й день так же, как и в предыдущие тысячу дней, без какого-либо дополнительного информационного нагнетания", – прокомментировал Тихий.

Он призвал всех граждан Украины сохранять бдительность, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и следовать в укрытие в случае опасности – как и каждый раз при угрозе российского ракетного обстрела.

МИД Украины находится в постоянном контакте с партнерами относительно потенциальных угроз безопасности, добавил Тихий.

Напомним, США призвали своих граждан на территории Украины проявить максимальную осторожность в связи с риском крупной воздушной атаки со стороны РФ 20 ноября; посольство в связи с этим будет закрыто.

Посольство Испании впоследствии тоже объявило о закрытии, из соображений безопасности решили закрыться посольства Греции и Италии.