Последнее обновление: 13.11.2024 12:24

Нефть дорожает из-за дефицита предложения, но слабый спрос ограничивает рост

Цены на нефть выросли на признаках краткосрочного дефицита предложения, но остались у самого низкого уровня за две недели. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 17 центов до $72,06 за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 14 центов до $68,26.

Сообщается, что падение прогнозов спроса и слабость в Китае, главном потребителе, продолжали давить на рыночные настроения.

На прошлой неделе ФРС снизила учетную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 4,50%-4,75%. Снижение процентных ставок обычно стимулирует экономическую активность и спрос на энергоносители.

Аналитики, опрошенные Reuters, в среднем оценили, что запасы нефти выросли примерно на 100 тыс. баррелей за неделю до 8 ноября.

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