Цены на нефть эталонных марок утром в понедельник перешли к росту

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются после падения на прошлой неделе.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:37 составляет $71,20 за баррель, что на $0,16 больше, чем на закрытие предыдущих торгов. В прошлую пятницу эти контракты подешевели на $1,52 до $71,04 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,07 до $67,09 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на $1,68 до $67,02 за баррель.

За прошлую неделю Brent опустилась в цене на 3,8%, WTI - на 4,8%, причем обе марки обновили минимумы с начала сентября.