Последнее обновление: 08.11.2024 13:57

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в пятницу

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в пятницу.

Котировки январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляют $75,16 за баррель, что на $0,47 ниже цены на закрытие прошлой сессии. В четверг эти контракты подорожали на $0,71 до $75,63 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром опустилась на $0,53 и составляет $71,83 за баррель. По итогам предыдущей сессии котировки этих контрактов выросли на $0,67 до $72,36 за баррель.

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