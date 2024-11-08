Цены на нефть эталонных марок днем продолжают снижаться

Цены на нефть эталонных марок усилили снижение в ходе торгов после появления информации о новых мерах поддержки экономики в Китае, показавшихся инвесторам недостаточными.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:45 составила $74,97 за баррель, что на $0,66 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,75 до $71,61 за баррель.