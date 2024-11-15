Цены на нефть снизились из-за слабого спроса в Китае

Цены на нефть снизились в пятницу на фоне признаков того, что спрос в Китае, крупнейшего импортера сырой нефти в мире, продолжает быть слабым из-за неравномерного экономического восстановления. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 65 центов до $71,91 за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в США снизились на 62 цента до $68,08.

За неделю Brent должна снизиться на 2,7%, тогда как WTI - на 3,3%.

"Хотя цены на нефть несколько стабилизировались на этой неделе на уровне поддержки около $71,00, отсутствие четких признаков для роста указывает на то, что восстановление цен пока остается слабым", - отметил аналитик IG Еап Джун Ронг.