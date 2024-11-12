Цены на нефть эталонных марок утром во вторник снижаются

Цены на нефть незначительно опускаются утром во вторник после резкого снижения по итогам предыдущей сессии, в результате которого котировки обновили двухнедельные минимумы.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 составляет $71,77 за баррель, что на $0,06 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $2,04 до $71,83 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,08 до $67,96 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на $2,34 до $68,04 за баррель.