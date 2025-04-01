Утверждены приоритеты научной и инновационной деятельности в Беларуси до 2030 года

Лукашенко 1 апреля подписал указ № 135, которым утверждены приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности в стране на 2026-2030 годы, сообщает его пресс-служба.

В качестве таких направлений определены наиболее перспективные и востребованные для государства сферы деятельности, позволяющие в среднесрочной перспективе обеспечить актуальные результаты в наукоемких и высокотехнологичных секторах экономики, конкурентные преимущества и технологическую безопасность страны. Это цифровые технологии и искусственный интеллект, инновационные технологии в промышленности, биологические и медицинские технологии, инновационные технологии в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности, научное и научно-техническое обеспечение безопасности человека, общества и государства.

Указом устанавливается, что первоочередной реализации будут подлежать сквозные направления межотраслевого характера, результаты которых оказывают существенное влияние на развитие нескольких отраслей экономики и социальной сферы.

В соответствии с приоритетами будут сформированы и утверждены государственные программы научных исследований, научно-технические программы, Государственная программа инновационного развития Беларуси на 2026-2030 годы. При этом усилена роль руководителей государственных заказчиков программ. На них возложена персональная ответственность за эффективное использование средств, своевременное выполнение заданий и достижение запланированных результатов.

"Указ направлен на консолидацию научного, образовательного и производственного потенциала, концентрацию материальных и интеллектуальных ресурсов на реализации наиболее значимых для обеспечения технологического суверенитета страны направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности", - говорится в комментарии.