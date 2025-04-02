Последнее обновление: 02.04.2025 16:55

Белорусская армия обзавелась новой станцией «Сосна»

Белорусская армия обзавелась новой станцией «Сосна». Это следует из сообщения Госкомвоенпрома.

Согласно информации, в конце марта ОАО «Агат – электромеханический завод» отгрузило в войска связи Вооруженных Сил Беларуси очередную партию радиорелейной станции «Сосна», которая включает в себя аппаратную машину, а также машину обеспечения.

«Станция предназначена для организации радиорелейных и кабельных линий связи, зон широкополосного радиодоступа и радиосвязи стандарта DMR в составе полевых опорных узлов связи, а также для обеспечения их привязки, в том числе к сети электросвязи общего пользования», - говорится в сообщении.

Станция с 2020 года запущена в серию и ежегодно поставляется в войска.



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